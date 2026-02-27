МВФ затвердив нову програму фінансування для України на 8,1 млрд доларів

Перший транш має надійти найближчим часом.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів США. Вона розрахована на чотири роки.

Про це повідомила у Telegram-каналі премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, найближчим часом до України має надійти перший транш у розмірі приблизно 1,5 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

"Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років", – йдеться в заяві.

Свириденко пояснила, що програма передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність України у попередні роки.

"Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу", – додала премʼєрка.

За словами очільниці уряду, окрім фінансування від ЄС, йдеться і про підтримку від країн G7, міжнародних фінансових інституцій. Крім того, мова про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення.

"Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації", – резюмувала Юлія Свириденко.

Економічна ситуація в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз для економіки України. Аналітики вважають, що цьогоріч вона зросте на 2,5%, а наступного року – на 4%. Примітно, що в попередньому прогнозі ЄБРР йшлося про 5% зростання ВВП у 2026 році.

Раніше народний депутат та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев казав, що вже у квітні Україна може зіткнутися з проблемою браку коштів на необхідні виплати.

