В серці воєнної машини Кремля наростає криза, - Bloomberg

Промисловий регіон РФ фіксує різке падіння інвестицій, борги на сотні мільярдів рублів і ризик масових звільнень попри рекордні військові витрати Кремля.

У серці воєнної економіки РФ наростає криза. Регіони, що стали оборонними центрами, фіксують падіння інвестицій і ризик масових звільнень. Зокрема, у Нижегородській області – одному з ключових промислових центрів Росії з потужним оборонним комплексом – економічна ситуація викликає "серйозне занепокоєння", пише Bloomberg.

Місцева асоціація промисловців у листі до регіональної влади повідомила про різке падіння інвестицій, прибутків, замовлень і виробництва за останній рік. Регіон із населенням близько 3 мільйонів людей, розташований приблизно за 500 кілометрів від Москви, традиційно є опорою російського ВПК.

Понад 100 млрд рублів боргів і ризик 20 тисяч звільнень

Підприємства скаржаться на затримки платежів з боку великих державних корпорацій, серед яких Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом та Ростех.

Відео дня

Обсяг неоплачених рахунків місцевих компаній перевищив 100 млрд рублів (приблизно $1,3 млрд). Через дефіцит субсидованих кредитів бізнес змушений брати позики під комерційні ставки понад 20%.

За оцінками, у другій половині року близько 20 тисяч людей можуть втратити роботу, якщо ситуація не покращиться. Частина великих підприємств уже скоротила робочий час.

Економічне охолодження після рекордних ставок

Погіршення ситуації відбувається на тлі різкого уповільнення російської економіки. У жовтні 2024 року Банк России підвищив ключову ставку до 21%, щоб стримати інфляцію після років масштабних військових витрат. Згодом ставку знизили до 15,5%, однак зростання ВВП минулого року впало приблизно до 1% проти 4,9% роком раніше.

Опитування понад 10 тисяч компаній засвідчило слабкий попит і жорсткі фінансові умови по всій країні. Багато регіонів стикаються зі зростанням бюджетних дефіцитів і дедалі більше залежать від федеральних субсидій.

Нижегородська область очікує дефіцит бюджету майже 30 млрд рублів. Губернатор Гліб Нікітін раніше визнав, що владі довелося відмовитися від частини важливих, але "непріоритетних" витрат, зосередившись на соціальних виплатах, зокрема підтримці сімей військових.

Санкції та падіння виробництва

Регіон залишається важливим центром військового та машинобудівного виробництва. Тут працює Группа ГАЗ, найбільший виробник легких комерційних автомобілів у РФ.

Компанія, яка історично співпрацювала з Ford Motor Company, а згодом із Mercedes-Benz та Volkswagen, зазнала удару через санкції. Її власник, мільярдер Олег Дерипаска, перебуває під санкційними обмеженнями. Минулого року продажі легких комерційних авто компанії впали на 33%.

За регіональними опитуваннями, 70% підприємств скоротили інвестиції у 2025 році, а 40% цивільних виробників повідомили про падіння прибутків щонайменше вдвічі. Багато компаній працюють із суттєво зниженим завантаженням потужностей і стикаються з касовими розривами.

Вплив на війну та переговори

Європейські посадовці, знайомі з документами, вважають, що економічні труднощі можуть ускладнити Кремлю фінансування війни проти України та потенційно послабити переговорні позиції Москви.

Втім, частина аналітиків скептична щодо політичних наслідків. Старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія Євразія Тетяна Станова зазначає, що Кремль навряд чи піде на суттєві поступки навіть у разі затяжної фінансово-економічної кризи.

Воєнна машина Кремля гальмує - останні новини

Як повідомляв УНІАН, оборонна промисловість Росії цього року може різко уповільнити зростання. Кремль віддав пріоритет економічній стабільності та збалансованості фінансів, а не збільшенню витрат на війну в Україні.

Згідно з трирічним прогнозом Міністерства економіки РФ, сектори, пов'язані з державними оборонними замовленнями, включаючи військове обладнання та комплектуючі, БПЛА і боєприпаси, цього року покажуть річне зростання в розмірі 4-5% порівняно з приблизно 30% в останні роки.

Вас також можуть зацікавити новини: