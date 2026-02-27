'Бабусин' запах - не міф: вчені знайшли речовину, яка 'липне' до шкіри вже після 40 років

Багато хто пов'язує специфічний "запах старості" з поганою гігієною, але наука доводить протилежне.

Ви пам'ятаєте, як пахла ваша улюблена бабуся? Якщо ви згадаєте улюблену літню людину, ви, можливо, зможете пригадати запах, який описують як суміш затхлого масла і затхлого картону. Це може нагадати вам про відкриття старих книг або розпакування коробки з вінтажним одягом.

І хоча він набагато тонший, ніж пітний запах тіла в молодості, він безумовно помітний і, ймовірно, відклався у вашій пам'яті як "запах старої людини", пише Huffpost.

Як з'ясувалося, цей запах є реальним біологічним феноменом, викликаним змінами в епідермісі, які відбуваються з кожним у міру старіння. За словами експертів зі шкіри, кожен день народження після 40 років збільшує ймовірність цих змін у тому, як пахне шкіра. Дослідження визначили винуватця – якусь речовину під назвою 2-ноненаль (вимовляється но-не-наль), органічну сполуку, відому як альдегід.

Чому у людини з'являється запах старості

Цей "запах старіння" викликаний підвищеним виробленням цього альдегіду у літніх людей, який є джерелом характерного пильного "бабусиного" запаху. До речі, не всі альдегіди пахнуть однаково; іншим прикладом є коричний альдегід – органічна сполука, яка надає кориці її характерний смак і аромат, пояснила доктор Дельфіна Дж. Лі, керівник відділення дерматології та директор програми резидентури в медичному центрі Harbor-UCLA.

Сполука 2-ноненаль має свій унікальний запах, і її кількість збільшується в міру того, як люди стають старшими. "З віком в нашій шкірі відбувається кілька речей одночасно", – заявила доктор Сонал Чаудхарі, дерматолог з Медичної школи Піттсбурзького університету.

Антиоксидантний захист шкіри знижується, склад нашого шкірного сала змінюється, а наш сукупний вплив ультрафіолету і стрес навколишнього середовища збільшують окислювальне пошкодження шкіри. Оскільки ці фактори послаблюють шкіру, у 2-ноненалю з'являється можливість заявити про себе.

"Дослідження показують, що вимірюване збільшення 2-ноненалю зазвичай починається після 40 років, з більш помітним накопиченням у 50 років і старше. Це поступовий процес, а не миттєве перемикання. Інтенсивність запаху значно варіюється від людини до людини в залежності від генетики, типу шкіри, способу життя і впливу навколишнього середовища", – підкреслила Чаудхарі.

Чому ми не відчуваємо власного запаху

Оскільки так багато факторів, включаючи генетику і спосіб життя, впливають на стан вашої шкіри, вам може пощастити, і ви повністю уникнете запаху 2-ноненаля. І навіть якщо цей характерний запах з'явиться, пам'ятайте, що все залежить від того, чий його ніс вдихає.

"Люди можуть перебільшувати, що цей запах неприємний або огидний. Він може бути навіть більш нейтральним або приємним, ніж запахи тіла молодих людей і людей середнього віку", – заявила Лі.

Як згадувала Чаудхарі, цей процес відбувається поступово, і це дає вашому мозку можливість звикнути до нового аромату завдяки явищу, яке називається ольфакторною адаптацією. Через деякий час ви можете не помічати переважаючий запах, оскільки мозок часто відфільтровує знайомі запахи, залишаючись насторожі для нової інформації. Прикладом такої "носової сліпоти" є те, що ми можемо помічати, що в будинку друга завжди пахне певним чином, але, ймовірно, не здатні вловити унікальний запах нашого власного будинку.

Але є ще один неприємний факт. Оскільки 2-ноненаль є жирною кислотою, він не розчиняється легко в милі та воді так, як це робить піт. "Від цієї молекули важко позбутися, тому що вона дуже липка", – заявила Даніель Рід, головний науковий співробітник Monell Chemical Senses Center, некомерційного дослідницького інституту, що вивчає смак і запах.

За її словами, ця кислота обожнює прилипати до вашої шкіри і обожнює прилипати до тканин. Ви видалите частину її під час купання, але ваше тіло постійно виробляє її, так що миття не є панацеєю. Експерти припустили, що може бути корисно використовувати очищувальні засоби на основі антиоксидантів. Продукти з інгредієнтами, які зв'язують альдегіди, такими як таніни, можуть допомогти зменшити стійкість запаху у деяких людей. Мило з хурмою, наприклад, яке містить таніни, має правдоподібний механізм дії і довгу історію використання, хоча великі рандомізовані дослідження відсутні.

Недавні дослідження вивчали потенційну роль, яку екстракт баклажана може відігравати у зниженні окислювального стресу, що сприяє утворенню 2-ноненалю. У дослідженні, опублікованому минулого року, дослідники заявили, що плоди, листя, стебла і коріння баклажана разом з їх активним інгредієнтом N-транс-ферулоїлпутресцином продемонстрували відмінну активність по поглинанню 2-ноненалю. Але це варіант "на майбутнє".

"Клінічні дані на людях залишаються обмеженими, тому це не повинно позиціонуватися як ліки", заявила Лі. Більш старе дослідження спочатку було позитивним щодо того, як споживання екстракту білого печериці може полегшити запах тіла у випробовуваних у віці від 50 до 79 років, але за цим не послідували великі клінічні випробування. Тож досі немає надійного способу повністю видалити його з вашої шкіри, погодилися експерти.

Якщо ви помітили цей запах у себе або близьких, не варто соромитися. Це нормальна біохімічна зміна старіючої шкіри, така ж як зморшки або сухість. До того ж, сприйняття запаху суб'єктивне.

"Ми вирішили, що нам не подобається запах літніх людей, але при цьому обожнюємо, як пахнуть маківки немовлят. Можливо, нам варто навчитися любити і запах мудрості", – зазначає Даніель Рід.

