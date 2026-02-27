Орбан блокує санкції проти Росії заради мільярдів на зброю для Угорщини, - Politico

Він використовує право вето як важіль тиску, утримуючи одночасно і нові обмеження для Москви, і транш на 90 мільярдів євро для Києва.

Угорщина затримує прийняття останнього пакету санкцій ЄС проти Росії, щоб змусити Єврокомісію схвалити її заявку на оборонний кредит у розмірі 16 мільярдів євро, повідомляють дипломати ЄС. Будапешт вступив у серйозне протистояння з Брюсселем з приводу допомоги Україні після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на 20-й пакет санкцій проти Москви, а також на кредит Києву в розмірі 90 мільярдів євро.

Орбан вимагає, щоб Україна відновила постачання нафти трубопроводом, який, за заявою Києва, був пошкоджений в результаті російської атаки. І хоча офіційні особи ЄС сподіваються, що обіцянка відремонтувати трубопровід переконає Орбана зняти вето на кредит, джерела, знайомі з ходом дискусій, заявили, що Будапешт може продовжувати блокувати санкції до тих пір, поки не буде схвалена його заявка на оборонну позику, пише Politico.

Санкції проти РФ як важіль тиску

Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій, що розширює обмеження на російську енергетику, банки, товари та послуги, ще 6 лютого. ЄС сподівався отримати остаточне схвалення обох заходів – пакету санкцій, що вимагає одностайності, і кредиту в 90 мільярдів євро – до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Москви.

Оскільки в квітні у Києва закінчаться кошти – в тому ж місяці, коли угорці підуть на виборчі дільниці, – лідери ЄС шукають способи змусити Будапешт відмовитися від опозиції. При цьому вони прагнуть уникнути юридичного конфлікту з Орбаном, який міг би зіграти на руку його передвиборчій кампанії.

Боротьба за оборонний кредит Будапешта

Угорщина подала заявку на отримання 16 мільярдів євро через програму ЄС SAFE, яка надає дешеві кошти країнам блоку для оптових закупівель зброї з метою зміцнення оборони проти російської агресії.

Комісія ще не схвалила заявку Угорщини і, за деякими даними, затягує початковий платіж у розмірі 2,4 мільярда євро в надії чинити тиск на Будапешт, пише ЗМІ. Єврокомісія ж офіційно заперечує факт блокування заявки. Дипломати, у свою чергу, зазначають, що Брюсселю варто завершити перевірку заявки, щоб уникнути сприйняття затримки як політично мотивованої. Остаточне рішення про виплату оборонних коштів все одно залишиться за столицями країн-членів ЄС.

Раніше Єврокомісія вже утримала 17 мільярдів євро з фондів регіонального розвитку та постпандемічного відновлення, призначених для Угорщини, через побоювання щодо верховенства права в країні.

Інші новини про останні дії Угорщини

Раніше УНІАН повідомляв, що Орбан написав гнівного листа Зеленському зі скаргами. "Протягом чотирьох років ви працюєте, щоб змусити Угорщину вступити у війну між вашою країною і Росією. За цей час ви отримували підтримку з Брюсселя і заручилися підтримкою угорської опозиції", - зазначив Орбан в одному з фрагментів.

Крім того, він також назвав оригінальну умову розблокування багатомільярдного кредиту ЄС для України. Для цього він навіть звернувся до Європейського Союзу.

