Британія і Франція провели навчання перед відправкою миротворців в Україну, - The Telegraph

Пройшли заключні навчання з підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці світу в складі НАТО.

Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Це сталося через кілька тижнів після того, як прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія і Франція очолять миротворчі сили в Україні, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню між Москвою і Києвом.

Як пише The Telegraph, в рамках заключних навчань понад 600 військовослужбовців 16-ї повітряно-десантної бригади Великої Британії провели імітацію повітряно-десантного рейду разом з військовими з 11-ї парашутно-десантної бригади у Франції.

"Хоча підрозділи, які можуть бути задіяні в такій операції, ще не оголошені, військовослужбовці 16-ї повітряно-десантної бригади входять до числа британських сил високої готовності і здатні бути розгорнуті в складі НАТО в найкоротші терміни", - зазначає видання.

За даними Міноборони, в цілому в навчаннях "Оріон", тестовій місії з "підтримки союзника по НАТО в боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення", беруть участь близько 2000 британських і французьких військовослужбовців.

Дев'ятиденні повітряно-десантні навчання розпочалися 24 лютого зі стрибків військовослужбовців з транспортних літаків RAF і Armee de l'Air et de l'Espace, після чого вони зайняли позиції і розгорнули оборонні споруди.

Війська відіб'ють імітацію штурму, а потім відпрацюють засідки і атаки проти ворожих сил в рамках навчань, покликаних підготувати їх до реалій конфліктів XXI століття.

Західні миротворці в Україні

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що прагне стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні після досягнення мирної угоди.

Водночас ЗМІ писали, що для того, щоб направити в Україну повністю оснащену бригаду, Великій Британії доведеться вивести війська з Естонії та Кіпру.

