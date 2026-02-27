Буданов висловився про потенційні вибори в Україні та участь у них

Головне завдання для керівника ОП зараз – налагодити ефективний переговорний процес, каже він.

Зараз говорити про потенційні президентські вибори в Україні безглуздо. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Під час інтервʼю виданню Al-Modon колишнього очільника розвідки запитали про те, чи можливе проведення виборів президента за умови припинення вогню на 60 днів, і чи планує він сам балотуватися на цей пост.

"Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", – заявив Буданов.

Вибори в Україні

Під час останніх переговорів між Україною та Росією питання виборів не порушувалося. Основний фокус росіяни залишили на вимогах щодо Донбасу, розповів керівник ОП Кирило Буданов.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану пояснив, що для проведення виборів парламент має внести зміни в законодавство, адже проводити голосування під час дії воєнного стану заборонено. За словами глави держави, Україна теоретично може провести вибори, якщо вдасться встановити режим припинення вогню на два місяці.

Зазначимо, що чергові президентські вибори в Україні мали б відбутися навесні 2024 року. Однак провести їх неможливо, з огляду на повномасштабну війну РФ проти України та воєнний стан, запроваджений через неї.

