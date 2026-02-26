У Німеччині розширили повноваження Бундесверу: що відомо

Парламент країни дозволив військовим збивати невідомі дрони.

Збройним силам Німеччини офіційно дозволили перехоплювати та збивати дрони, які порушують повітряний простір країни. Відповідні поправки до закону про повітряну безпеку ухвалив Бундестаг.

Як інформує Tagesschau, цю поправку було ініційовано Міністерством внутрішніх справ країни для спрощення процедур реагування на інциденти з БПЛА. До цього втручання Бундесверу в них було заборонено – перехоплювати дрони мала місцева поліція. Але були й винятки – коли безпілотники фіксувалися над військовими обʼєктами Німеччини.

З ухваленням нових поправок, федеральні землі отримали можливість звертатися напряму до Збройних сил по допомогу в протидії невідомим дронам. Розгортання військ хочуть робити більш швидшою та менш бюрократичною процедурою.

Відповідальність за ухвалення рішень щодо протидії БПЛА тепер повністю несе Міноборони Німеччини. Раніше ж структура мала узгоджувати дії з Міністерством внутрішніх справ.

Нові зміни також передбачають кримінальну відповідальність за несанкціоноване проникнення до зони безпеки аеропорту, що перешкоджає руху повітряних суден. Покаранням може бути до 5 років позбавлення волі.

Невідомі дрони в Європі

У 2025 році у Європі не раз фіксували невідомі дрони над аеропортами та військовими обʼєктами. До прикладу, у Бельгії повідомляли, що підозрілі дрони прилітали шпигувати за винищувачами F-16. Дрони також фіксували над базою, де зберігається ядерна зброя.

Невідомі безпілотники також фіксували над великими аеропортами в Данії, Німеччині та Литві. У Європі не відкидали, що за цим стоїть Росія.

