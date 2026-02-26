Військовий пояснив, чому Силам оборони вкрай важливо втримати Степногірськ

Нещодавно поблизу цього населеного пункту Сили оборони України покращили тактичне становище.

Місто Степногірськ у Запорізькій області, поблизу якого Сили оборони України покращили тактичне становище, має стратегічне значення як для українських військ, так і для армії РФ. Про це в ефірі Громадського радіо заявив начальник відділення комунікацій 65-ї окремої механізованої бригади Сергій Скібчик.

За його словами, Степногірськ - це точка, з якої окупанти можуть перерізати логістичну трасу Комишуваха - Таврійське - Оріхів, чим завдадуть величезних проблем для логістики Сил оборони.

"Тому ми чудово розуміємо, що нам цей населений пункт треба втримати. Оскільки за найгіршого сценарію він дозволить росіянам заводити туди артилерію", - пояснив військовий.

Також він нагадав, що від Степногірська до околиць Запоріжжя всього 18-20 кілометрів, тобто це відстань, яку здатні долати прямі постріли з ворожої артилерії.

"Тому Степногірськ сьогодні у всіх на слуху. Він у полі інтересів Сил оборони України, оскільки дозволяє контролювати логістичні шляхи, убезпечити свій тил - місто Запоріжжя", - наголосив Скібчик.

Крім того, військовий розповів про ситуацію на Оріхівському напрямку. Так, за його словами, ворог уже два тижні не проводить наступальних дій через болото, яке не дозволяє використовувати важку техніку. Але при цьому, каже, відбувається інфільтрація малих штурмових груп, завдяки чому росіяни намагаються накопичувати ресурси для можливих штурмових дій.

Утім, зазначив Скібчик, такі групи Сили оборони завчасно виявляють і знищують із дронів та артилерії.

"Якщо раніше артилерія працювала по укриттях та скупченнях живої сили противника, то тепер ми навіть працюємо по одному або двох російських окупантах, які десь засвітилися в посадці, щоб не дати їм накопичитись", - сказав військовий.

Бої на Запоріжжі

Раніше УНІАН писав про про бої на Запоріжжі. Зазначалося, що російські окупанти намагаються прорватися на Запорізькому напрямку, щоб наблизитися до обласного центру. Останньою головною перешкодою на цьому шляху є невелике село Степногірськ, яке відчайдушно захищають українські Збройні сили.

Напередодні стало відомо, що українські бійці відбили важливі позиції під Степногірськом. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними.

