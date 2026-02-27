Чотири роки повномасштабної війни: експерти спрогнозували, чого чекати далі, - The Independent

Російська стратегія ведення бойових призвела до патової ситуації в Україні, де лінія фронту фактично застигла.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири роки. Хоча у перші дні вторгнення ворожі війська просувалися швидко, зараз вони загрузли у боях на сході.

Видання The Independent попросило експертів, які висвітлюють війну в Україні, поділитися своїми думками щодо імовірного розвитку подій у майбутньому. Професори міжнародної безпеки Стефан Вольф та Тетяна Маляренко, а також професор європейської безпеки Жан Монне звернули увагу, що за останні чотири роки методи ведення бойових дій еволюціонували. Особливо це простежується в частині використання дронів.

"Росія використовувала дронову технологію для атак на весь спектр критичної інфраструктури України, а не лише на військові цілі. Але основа російської, а раніше радянської військової доктрини – використання масових армій і тактики масового знищення – залишилася незмінною. Надалі обидві сторони мають достатньо ресурсів і зовнішньої підтримки, щоб зберегти статус-кво.", – кажуть фахівці.

Експерти прогнозують, що сторони і надалі будуть воювати в надії виснажити свого опонента. Однак ні Україна, ні агресорка Росія, імовірно, не досягне цієї межі виснаження найближчим часом.

"І доки це не станеться, політична, економічна та соціальна стагнація як у Росії, так і в Україні продовжуватиме негативно позначатися на їхніх громадянах", – сказано в матеріалі.

Путін сподівається на Трампа

Скотт Лукас, професор міжнародної політики з Університетського коледжа Дубліна, зауважив, що зараз Україна зараз контролює більше території, ніж у червні 2022 року – попри серйозного суперника, інформаційну війну РФ, провокації Москви в Європі та навіть "зраду з боку табору Трампа".

"Путін чітко дав зрозуміти в есе 2021 року, що це буде його спадковим проектом. Тому будь-які заяви про "мир за рогом" – особливо від посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – є цинічними деклараціями або побажаннями. Кремль не погодиться на менше, ніж захоплення всієї стратегічної Донецької області, решти країни без ефективних гарантій безпеки та падіння уряду Зеленського", – вважає він.

Професор додає, що диктатор Путін не може погодитися на менше, оскільки це буде свідченням провалу його "проєкту", який вже коштував Росії 1,3 млн втрат. Тож правитель РФ сподівається на те, що посланці Трампа допоможуть йому досягти того, чого він не може досягти на полі бою. А оскільки трампісти вірять не в союзи, а у транзакційні відносини, зараз Кремль пропонує уряду США спільні економічні проекти, пояснює Лукас.

"Але, незважаючи на це, я не бачу змін у перебігу війни в найближчому майбутньому. Досягнення домовленості про припинення вторгнення є майже неможливим через прагнення Кремля до "перемоги" шляхом капітуляції Києва. Така капітуляція є малоймовірною. Росія досягла лише незначних успіхів на землі. А Зеленський дотримується своєї позиції щодо суверенітету, території та безпеки. Хоча енергетична інфраструктура України зазнала серйозних пошкоджень, більшість українців підтримують продовження опору", – продовжує експерт.

Попри певні складнощі, ЄС також посилює свою підтримку Києва і частково заповнює прогалину, яку залишив по собі президент США Дональд Трамп.

Водночас Кремль стикається з посиленням економічних обмежень та вимушений скорочувати соціальні видатки та підвищувати податки, щоб продовжувати війну. Однак, вторгнення в Україну триватиме, оскільки в країні немає широкого громадського тиску, який міг би стримати амбіції Кремля, констатує Скотт Лукас.

Патова ситуація у війні і два способи її подолання

Професор міжнародної політики з Бірмінгемського університету Марк Веббер каже, що російська стратегія ведення бойових призвела до патової ситуації в Україні, де лінія фронту фактично застигла. Є дві речі, які можуть це змінити, вважає він:

"Перша – це зміна підходу Китаю, який фактично субсидував військові дії Росії шляхом передачі технологій та закупівлі енергоносіїв. Пекін міг би припинити постачання деяких технологій до Росії та чинити тиск на Москву, щоб спонукати її до гнучкості в мирних переговорах".

Однак, на думку Веббера, Китай зараз не зацікавлений у відмові від Росії. Їхній союз є способом врівноважити США та НАТО у глобальній боротьбі за вплив.

Другим чинником, який потенційно може щось змінити, є масштабні зусилля з озброєння України. Для цього Німеччина, Франція та Велика Британія повинні збільшити і без того значні поставки зброї та дозволити її використання без усіляких обмежень, пояснює експерт.

"Однак цей сценарій також видається малоймовірним. У цих трьох країнах відсутня внутрішньополітична необхідність підтримувати Україну до перемоги. А США, які були надто обережними навіть за президентства Джо Байдена, тепер залишили поле бою", – резюмує професор.

Війна в Україні – новини, які ви могли пропустити

ISW повідомляє, що російські загарбники, імовірно, окупували Покровськ Донецької області. Однак це не стало для ворога тріумфом. Аналітики пояснюють, що Покровськ був важливим хабом. Проте російські удари ще в липні 2025 року фактично знищили можливість використовувати місто як логістичний вузол.

Водночас днями стало відомо про те, що Сили оборони відбили важливі позиції на півдні України. Важливою складовою цієї спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними.

