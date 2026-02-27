Програміст випадково 'зламав' 7 000 роботів-пилососів у понад двох десятках країн

Система відкрила шлях до цілої "маленької армії" роботів.

Експеримент інженера вдосконалити домашню техніку відкрив "цифрове вікно" у домівки тисяч користувачів по всьому світу, повідомляє видання WION.

Інженер Семмі Аздуфал хотів лише одного – керувати своїм роботом-пилососом DJI Romo за допомогою звичайного контролера для відеоігор. Для цього він використав ШІ-помічника, щоб зрозуміти принцип зв’язку робота з хмарними серверами компанії. Однак під час тестування з’ясувалося, що його облікові дані надали йому контроль над 7 000 роботів-пилососів у 24 країнах, йдеться у матеріалі.

Проблема полягала в системі перевірки токенів на серверах DJI. Замість верифікації доступу лише до одного конкретного пристрою, система відкрила шлях до цілої "маленької армії" роботів. Це дозволило розробнику ненавмисно бачити прямі трансляції з камер у будинках сторонніх людей, чути звук через мікрофони, а також мати доступ до карт приміщень та даних про стан пристроїв, повідомляють медіа.

Програміст поділився проблемою з виданням The Verge, яке потім сповістило DJI про недолік безпеки. Після звернення компанія повідомила, що проблему вже усунено. Автори зазначають, цей інцидент вкотре підкреслив вразливість пристроїв, підключених до хмарних сервісів.

Роботизовані системи

Раніше УНІАН писав, що розробники з компанії OpenMind запустили спеціальну платформу-магазин, що дозволяє гуманоїдним роботам миттєво опановувати нові навички за аналогією зі смартфонами. Завдяки модульній операційній системі OM1 пристрої можуть навчатися прибиранню, догляду за літніми людьми або охороні дому без очікування загальних оновлень програмного забезпечення.

Додамо, що нещодавно НАТО оголосило про план створення вздовж кордонів із Росією та Білоруссю масштабної роботизованої зони оборони, яка функціонуватиме на базі штучного інтелекту. Ця багаторівнева система, відома як Eastern Flank Deterrence Line, поєднає в собі мережу сенсорів, безпілотні апарати, наземні роботизовані платформи та засоби автоматизованої ППО.

