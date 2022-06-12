За його словами, якщо Захід не допомагатиме Україні, 500 тисяч українців приєднаються до 1,5-мільйонної армії РФ і РБ.

Росія не виграла ще жодної війни, в якій на її боці не брали участі українці.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, якщо Захід не допомагатиме Україні, вже завтра 500 тисяч українців приєднаються до 1,5-мільйонної армії РФ і РБ, після чого самому Заходу вже доведеться несолодко:

"Припустимо, якщо Путін переможе. І до 1,5-мільйонної російської армії приєднається ще 500 тисяч української армії. Всі бачили, як ми можемо воювати. І все це тоді поїде в Європу. І де тоді потішні європейські війська зможуть зупинити союз Росії і України, якщо такий трапиться, та плюс ще Білорусь?", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Арестович вперше озвучив орієнтовні втрати ЗСУ в повномасштабній війні з Росією. За його словами, втрати росіян вище українських в рази.

Він також припустив, що в результаті успішної роботи української артилерії 10 червня загинули близько 600 окупантів.

9 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна втрачає щодня до сотні своїх бійців, а кількість поранених за день може доходити до півтисячі. У той же день радник глави ОП Михайло Подоляк назвав іншу цифру: за його даними, в день гине 100-200 українських захисників.

1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 людей щодня отримують поранення.

Ще раніше, в середині квітня президент озвучив ЗМІ цифру про загибель 2,5-3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами. Число поранених на той момент, за його словами, становило близько 10 тисяч.

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