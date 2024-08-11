РФ перекидає бригаду морпіхів з Покровського напрямку в Курськ, - 'АТЕШ' (фото, відео)

Після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ та з'ясувати, що колона техніки прямувала до місця відправлення для захисту Курська.

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував перекидання військовослужбовців 810 окремої бригади морської піхоти Росії в Курську область.

Як повідомляє "АТЕШ" з посиланням на агента, зафіксовано переміщення 10 КАМАЗів із особовим складом у Донецькій області. Після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ та з'ясувати, що вони прямували до місця відправлення для захисту Курська.

"Росіяни намагаються всіма силами закрити дірку обороноздатності, тому змушені знімати особовий склад із стратегічно важливих напрямків. Нещодавно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення", - зазначають в "АТЕШ".

Курська область - останні новини

Раніше політолог Олександр Морозов заявив, що ситуація у Курській області РФ завдає важкого удару по всій концепції суверенітету Росії. Він зазначив, що Кремль повинен вибивати українські війська з цієї території і після цього зробити вигляд, що це був інцидент, який не має міжнародного і великого міжнародно-політичного значення.

Водночас журналіст видання The Insider Христо Грозєв вважає, що атака ЗСУ в Курській області виявилася неочікуваною для Росії.

"Видно, що ця атака виявилася абсолютно несподіваною для вищого керівництва Росії. До речі, не тільки для вищого керівництва РФ. Виявляється, що український Генштаб готував цю операцію, не погоджуючи її навіть із західними партнерами, і це було спеціально зроблено, щоб не було витоку", - наголосив він.

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