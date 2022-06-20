Раніше анонсувалося переформатування корабельного угруповання РФ в Чорному морі.

Російська Федерація поповнила склад корабельного угруповання в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в "Півдні" анонсували переформатовування корабельного угруповання РФ у Чорному морі. Тепер ворог робить акцент на підводному флоті.

Переформатуванням флоту ворог намагається мінімізувати втрати на морі. Тоді у готовності до ракетного удару в окупантів перебувало 28 "Калібрів"

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