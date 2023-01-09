Олександр Павлюк вважає, що наступ з Білорусі малоймовірний.

Росіяни стягують свій військовий "металобрухт" в Білорусь. У Росії немає можливості розконсервувати техніку на своїй території.

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зазначив, що для відновлення російської техніки необхідний час, сили та засоби, тому залучили військових Білорусі.

"Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відстежують потенційні загрози, які можуть бути пов'язані зі спільними льотними навчаннями сил Росії і Білорусі з 16 січня по 1 лютого. Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку", - заявив генерал.

Відео дня

За його словами, українські військові готові до різних варіантів розвитку подій, але нове вторгнення з Білорусі малоймовірне.

Нове вторгнення росіян в Україну - що відомо

Наприкінці минулого року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що Кремль готує близько 200 тисяч солдатів і може піти в новий наступ на Київ. При цьому в Міноборони вважають, що нова хвиля наступу може початися вже в лютому.

Водночас представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що наступ може початися із Запорізької області. А начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що українська армія планує серйозний контрнаступ.

Вас також можуть зацікавити новини: