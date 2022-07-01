Командування російської окупаційної армії намагається компенсувати втрати підрозділів зі Східного військового округу. На його території почалася активна призовна кампанія. Пункти збору мобілізаційного резерву розгорнуто у Владивостоці та Сергіївці.
Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому зведенні з фронту.
"У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергіївці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії", — повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, завдяки одному з червневих перехоплень СБУ стало відомо, що солдати з частин Західного військового округу масово відмовляються воювати. Залишилися "східняки", і за рахунок їх призову командування РФ намагається компенсувати втрати.
Заходи прихованої мобілізації проходять в Росії з травня. Для цього навіть готувалися зміни до законодавства країни-агресора щодо призову.
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