Пункти призову мобілізаційного резерву діють у Владивостоці і Сергіївці.

Командування російської окупаційної армії намагається компенсувати втрати підрозділів зі Східного військового округу. На його території почалася активна призовна кампанія. Пункти збору мобілізаційного резерву розгорнуто у Владивостоці та Сергіївці.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому зведенні з фронту.

"У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ, на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергіївці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, завдяки одному з червневих перехоплень СБУ стало відомо, що солдати з частин Західного військового округу масово відмовляються воювати. Залишилися "східняки", і за рахунок їх призову командування РФ намагається компенсувати втрати.

Заходи прихованої мобілізації проходять в Росії з травня. Для цього навіть готувалися зміни до законодавства країни-агресора щодо призову.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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