У травні Фоменко вже виклав нове фото у військовій формі і, ймовірно, брав участь у боях. Після чого знову був схоплений українськими військовими.

Російський окупант Олександр Фоменко з Таганрога вдруге потрапив в український полон. Після першого обміну росіянин знову пішов воювати і знову був схоплений українськими воїнами.

Як пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе, Фоменко призвали на службу в червні 2018 року, окупант служив в окупованому Криму в 126-й бригаді берегової оборони, де і залишився на контракті і створив сім'ю.

Останні відео Фоменка в полоні у ЗСУ, імовірно, 1,5 місячної давності. Однак, зазначає аналітик, Фоменка брали в полон і навесні. Тоді росіянин скаржився, що всю його колону розбили. Бійці ТрО навіть дали окупанту закурити.

Відео дня

У травні Фоменко вже виклав нове фото у військовій формі і, ймовірно, брав участь у боях. Після чого знову був схоплений українськими військовими.

Наразі окупант активний у соцмережах, що опосередковано може підтверджувати його повернення на батьківщину.

Фоменко став "популярним" після публікації відео з його полоном ще на початку вторгнення Росії, коли загарбники робили спроби наступу на Київську область. Окупант був серед перших полонених.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Про великі втрати серед "вагнерівців", відправлених штурмувати позиції ЗСУ в Бахмуті, повідомляли в Інституті вивчення війни.

Напередодні захисники опублікували унікальні кадри невдалого штурму російських морпіхів.

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