Зазначається, що постраждали двоє людей.

Російська окупаційна армія вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждали люди і є пошкодження.

"Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі повідомила, що внаслідок обстрілу дістали поранення два залізничники.

Зазначається, що одного постраждалого госпіталізували, а іншому - надали медичну допомогу на місці.

Відео дня

Також пошкоджено будівлі та рухомий склад.

Російські удари по Україні - головні новини

У ніч на 21 січня 2025 року російська окупаційна армія знову завдала удару по сплячих містах України ударними дронами-камікадзе типу Shahed.

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що БПЛА фіксували в північній частині Київської області, у Чернігівській, Сумській областях, у північній, східній та південній частинах Полтавської області, у північній частині Дніпропетровської області, у центрі Кіровоградської області, у західній частині Черкаської області та на межі Миколаївської та Одеської областей.

Варто зазначити, що під час минулої нічної атаки росіяни застосували 141 ударний дрон типу Shahed, безпілотники-імітатори різних типів і балістичну ракету "Іскандер-М".

Вас також можуть зацікавити новини: