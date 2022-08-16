Руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.

РФ вдарила по Запорізькій області з РСЗВ. Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Оріхів одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що сьогодні, 16 серпня, масового обстрілу зазнало місто Оріхів.

"Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Загинула одна місцева жителька. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі", - повідомив Старух.

Також, за його словами, внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що після "бавовни" у Криму РФ може сильніше "лупити" ракетами по Україні .

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