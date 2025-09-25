План України - заморити російську військову машину "голодом".

Спочатку Україна практично повністю залежала від імпорту озброєння з боку західних союзників. Нині ж країна, що воює, щорічно виробляє мільйони дронів - великих і малих - а також інші види озброєнь. Вони використовуються насамперед на фронті, де заважають окупантам домогтися великих успіхів цього року.

Крім того, Україна за допомогою морських дронів звільнила Чорне море від російських кораблів. А ще вони застосовуються для ударів по дальніх цілях глибоко в Росії. Причому настільки часто, що багато українців упевнені: збиток може виявитися достатнім, щоб змусити Москву завершити війну, пише The Atlantic.

Приміром, нещодавно знову був вражений газопереробний завод "Газпрому" в Астрахані - один з найбільших газохімічних комплексів у світі та важливе джерело бензину і дизеля. А ще один удар припав на ключову ділянку нафтопроводу в Брянську. ЗМІ повідомляє, що, імовірно, цей оптимізм президент України Володимир Зеленський передав президенту США Дональду Трампу, який напередодні знову змінив курс своєї адміністрації і заявив, що Україна "в змозі боротися і повернути собі всю територію в первісному вигляді".

Далекобійні можливості України

Компанія Fire Point, яка спеціалізується на зброї для далекобійних атак, виробляючи великі дрони, здатні долати до 1 400 кілометрів і перебувати в повітрі до семи годин, зовсім нещодавно привернула увагу своєю новітньою розробкою - крилатою ракетою Flamingo, що вражає цілі на відстані до 3 000 кілометрів.

Ці можливості вивели компанію на передній край найамбітнішої української стратегії - кампанії з нанесення шкоди російським НПЗ, нафтопровідним станціям та іншим економічним об'єктам, насамперед у нафтогазовій сфері.

ЗМІ пише, що Трамп досі так і не чинив на Росію реального тиску і поступово знімає санкції адміністрації Байдена, просто не оновлюючи їх. Тож, атакуючи нафтогазову галузь, українці фактично накладають "санкції" своїми руками.

Ця кампанія - не новинка, за словами українського офіцера, який відповідає за координацію далекобійних ударів. Він зазначив, що "спорадичні" спроби бити по цілях у глибині Росії почалися відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Після того як Україна отримала кілька американських дронів у рамках програми Phoenix Ghost, робота стала більш серйозною. Однак дрони США, створені для інших воєн, виявилися вразливими до російських засобів РЕБ, а Вашингтон ввів обмеження на їх використання.

Проте ці поставки надихнули на створення українських далекобійних дронових підрозділів. Завдяки новим технологіям і зростанню виробничих потужностей кількість атак на російській території різко збільшилася. За словами офіцера, підрозділи далекобійних дронів України тепер здійснюють кілька десятків ударів по Росії щоночі.

Український офіцер зазначив, що ще на початку війни його колеги зрозуміли: смерті російських солдатів не зупиняють Кремль. "Росія здатна витримувати надзвичайно високі втрати в людях. Їм байдуже на людські життя", - наголосив він і додав, що "втрата грошей для Росії болюча".

Ці гроші потрібні, щоб підтримувати олігархічну систему і "підкуповувати" солдатів. Тому природно, що Україна має зменшити обсяг грошей, який є в окупантів. Адже основне джерело доходів російського бюджету - нафта і нафтопродукти.

Результат: загальний обсяг експорту нафти з Росії зараз на мінімумі від початку війни, а всередині країни в росіян починає закінчуватися пальне.

