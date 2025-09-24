Зазначають, що все робиться для послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії.

ЗСУ уразили низку важливих об’єктів на території країни-агресора задля послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомлено, що задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на сьогодні, 24 вересня, завдали удару по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані.

"За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа. Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії", - зазначають в Генштабі.

Відео дня

Також Сили оборони уразили важливі об'єкти у Волгоградській області. Зокрема, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1", що є частиною системи транспортування сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка", яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід "Куйбишев—Тихорець".

За інформацією Генштабу, минулої ночі підрозділи Сил оборони України уразили виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області РФ. Зафіксовано влучання та пожежу. Результати та ступінь ураження уточнюються.

В повідомленні зазначається, що також підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій, зокрема, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

"Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік", - зазначають в Генштабі ЗСУ.

Наголошують, що Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників, щоб змусити окупантів припинити збройну агресію проти України. При цьому обіцяють, що "далі буде…".

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, дрони СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили нафтопереробний комплекс "Газпром Нафтохім — Салават".

Джерела в Службі безпеки розповіли УНІАН, що це один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів, який виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів. Відстань від території України до цілі — близько 1400 кілометрів.

Джерела зазначали, що СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовн" на російських НПЗ у самому розпалі. При цьому наголошували, що країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого.

Вас також можуть зацікавити новини: