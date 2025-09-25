Експрезидент Росії звернувся у тому числі до Сполучених Штатів.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Дмитро Медведєв відповів погрозою на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що кремлівські чиновники повинні знати, де найближче бомбосховище.

У своїй заяві, яку цитують російські ЗМІ, експрезидент країни-агресорки сказав, що "Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе".

Він додав, що і "американцям про це слід пам'ятати".

Як відомо, Зеленський в інтерв'ю Axios розповів, що він має "чітку підтримку" президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю. Також він натякнув, що і "центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів".

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас - ми їм відповімо", - сказав Зеленський.

Погрози Медведєва

Ескпрезидент РФ періодично озвучує свої погрозливі заяви, які адресує Україні і Заходу. У липні він пригрозив через новий ультиматум Трампа Росії. Медведєв, зокрема, написав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни", наголосивши, що при цьому йдеться не про війну з Україною, а зі США.

Згодом у відповідь на заяву президента США про те, що йому потрібно стежити за своїми словами, він порадив Трампу подивитися фільми про "ходячих мерців". "Нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі "мертва рука"", - звернувся до очільника Білого дому з порадою експрезидент РФ.

Ця перепалка дійшла до того, що США у відповідь вирішили задіяти ядерні підводні човни. Озвучуючи своє рішення, Трапм зауважив, що слова заступника голови Ради безпеки РФ "дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків". Він також висловив сподівання, "що це не буде одним із таких випадків".

