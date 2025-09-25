Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Дмитро Медведєв відповів погрозою на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що кремлівські чиновники повинні знати, де найближче бомбосховище.
У своїй заяві, яку цитують російські ЗМІ, експрезидент країни-агресорки сказав, що "Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не допоможе".
Він додав, що і "американцям про це слід пам'ятати".
Як відомо, Зеленський в інтерв'ю Axios розповів, що він має "чітку підтримку" президента США Дональда Трампа щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю. Також він натякнув, що і "центри російської влади, такі як Кремль, є важливими на столі переговорів".
"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас - ми їм відповімо", - сказав Зеленський.
Погрози Медведєва
Ескпрезидент РФ періодично озвучує свої погрозливі заяви, які адресує Україні і Заходу. У липні він пригрозив через новий ультиматум Трампа Росії. Медведєв, зокрема, написав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни", наголосивши, що при цьому йдеться не про війну з Україною, а зі США.
Згодом у відповідь на заяву президента США про те, що йому потрібно стежити за своїми словами, він порадив Трампу подивитися фільми про "ходячих мерців". "Нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі "мертва рука"", - звернувся до очільника Білого дому з порадою експрезидент РФ.
Ця перепалка дійшла до того, що США у відповідь вирішили задіяти ядерні підводні човни. Озвучуючи своє рішення, Трапм зауважив, що слова заступника голови Ради безпеки РФ "дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків". Він також висловив сподівання, "що це не буде одним із таких випадків".