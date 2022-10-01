Це підтвердив недавній удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі.

Російські окупанти вдарили по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя, яка прямувала на тимчасово захоплену територію. Обстріл здійснили з використанням зенітної ракети. Це підтверджує, що ворог зіткнувся з дефіцитом боєприпасів, особливо високоточних ракет.

Такими висновками поділилися представники британської розвідки у свіжому звіті про війну в Україні.

"30 вересня 2022 року російські війська майже напевно завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про загибель 25 цивільних осіб. Боєприпасом, ймовірно, була російська зенітна ракета дальнього радіусу дії, що використовувалася для нанесення удару по наземних цілях", — заявили в британській розвідці.

Відео дня

У звіті сказано, що згадані ракети — це ресурс з високою цінністю. Вони призначені для знищення літаків і снарядів під час обстрілу. Запас цих ракет у Росії, швидше за все, обмежений.

"Її використання для наземної атаки майже напевно було обумовлено загальним дефіцитом боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності", - додали в британській розвідці.

Експерти відзначили, що РФ витрачає цінні військові ресурси в спробах досягти тактичної переваги, але при цьому вона вбиває цивільних. Причому після так званих "референдумів "і спроби анексії Росія називає жителів регіону "своїми".

Удар по гуманітарній колоні в Запоріжжі: що відомо

Обстріл стався приблизно о 07:00 30 Вересня. Люди чекали можливості виїхати на тимчасово захоплену територію, щоб доставити їжу та інші припаси, а також вивезти родичів в підконтрольні Україні регіони.

Згідно зі свіжою інформацією від голови Національної поліції Ігоря Клименка, рашисти в результаті атаки вбили 30 осіб. Ще 88 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед убитих є двоє дітей, а ще одна отримала травму. На місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців.

Вас також можуть зацікавити новини: