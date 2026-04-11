Росія атакувала кілька регіонів України дронами: є загиблі та поранені

Серед постраждалих люди похилого віку та діти.

Російська окупаційна армія завдала масованої атаки по Одесі, Сумам та Полтавщині, є поранені та загиблі.

Як передає кореспондент УНІАН, ворог атакував Одесу кількома хвилями. Тривогу було оголошено близько 00:15. Моніторингові канали повідомили, що багато безпілотників сунуть з боку Чорного моря на Одесу на невеликій висоті. Незабаром у місті почалися вибухи та стрілянина.

Очевидці у соцмережах повідомили, що один з дронів влучив у житлову забудову, повністю зруйнувавши будинок. Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео, на якому - пожежа, чути, як люди кажуть, що будинок повністю зруйновано.

Відео дня

Пізніше начальник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак підтвердив влучання.

"Ворог атакував місто безпілотниками. Є влучання в приватний будинок в одному з районів. Вся інформація зʼясовується. Повітряна тривога триває. До відбою перебувайте в безпечних місцях", - наголосив посадовець.

Згодом він додав, що внаслідок ворожої атаки, горить ще один житловий будинок та дах гуртожитку.

Станом на 1:45 тривога в Одесі ще тривала, з моря летіли нові дрони, у місті було дуже гучно.

Також росіяни атакували Суми. За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, 14 мешканців міста постраждали внаслідок ударів ворожих БпЛА по житлових будинках. Серед поранених - 14-річний хлопець, йому надали необхідну медичну допомогу на місці. Також госпіталізована 87-річна жінка.

"Більшість постраждалих - люди літнього віку. Ворог цілеспрямовано б’є по домівках людей у житлових районах", - підкреслив очільник ОВА.

Крім того, окупанти завдали ударів по Полтавщині - начальника обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич заявив, що ворог атакував Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.

"На жаль, одна людина загинула. Ще одна людина отримала травми. Їй надають усю необхідну допомогу", - зазначив посадовець.

Удари РФ по Одещині

Як писав УНІАН, вночі 10 квітня армія РФ масовано атакувала Одесу та Одеську область великою кількістю ударних дронів. Постраждали кілька населених пунктів, у тому числі Одеса та населений пункт Вилкове на півдні Одещини, який відомий як "Українська Венеція" - у громаді без електропостачання залишилися 11,1 тис. родин. Було атаковано дронами енергетичну та портову інфраструктуру. Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні, резервуари та обладнання порту.

Вас також можуть зацікавити новини: