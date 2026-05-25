Чи реально повністю відбити масований комбінований удар: відповідь Ігната

Погодні умови є ключовим фактором для ППО, пояснив Юрій Ігнат.

Стовідсоткового результату відбиття комбінованих ударів наразі не може гарантувати жодна країна у світі. Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі День.LIVE пояснив, що серйозною перешкодою для українських захисників стають складні погодні умови.

"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. Тому що погодні умови - це ключовий фактор. Засобам потрібна візуальна прив'язка до цілі, тобто потрібно бачити банальну ціль. Це мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами чи ПЗРК. Це дрони-перехоплюючі, їм потрібна візуальна прив'язка. І авіація теж має мати прив'язку. Таким чином, це все ускладнюється, коли є хмари і гроза", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що погода буває різна в регіонах, тому там працювати значно важче.

"І тому на сьогоднішній день гарантувати, що все буде збито, неможливо. Ні на Близькому Сході, ні тут. Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО", - зауважив речник.

За його словами, захистити таке велике місто, як Київ, надзвичайно складно ще й через технічні особливості західних зенітних систем.

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють", - додав він.

Удар по Україні в ніч на 24 травня

У ніч на 24 травня Росія атакувала Україну 690 засобами повітряного нападу - крилатими та балістичними ракетами і безпілотниками різних типів. Зокрема, ворог запустив 90 ракет та 600 БпЛА різних типів.

Основним напрямком удару був Київ. Протиповітряна оборона збила/подавила 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей. Було зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

