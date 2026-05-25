Одіозний ідеолог 'русского міра' запропонував давати росіянам інтернет за гарну поведінку

В теплу пору року він рекомендує взагалі відмовитися від інтернету в країні.

Один з головних кремлівських пропагандистів та ідеолог "русского міра" Олександр Дугін заявив, що регулювати доступ громадян РФ до інтернету треба жорсткіше.

Виступаючи на російському телебаченні він сказав, що користування мережею має дозуватися, щоб росіяни "не втрачали власну ідентичність" і більше жили реальним життям.

"Інтернет росіянам потрібно видавати порційно за хорошу поведінку", - пояснив свою ідею пропагандист.

Наприклад, він запропонував взимку видавати росіянам інтернету трохи більше, оскільки вони більше часу проводять удома, а навесні та влітку – обмежувати або взагалі вимикати, щоб росіяни основну частину спілкування переносили в реальне життя.

"Якщо інтернет вимкнути взагалі, особливо навесні, люди почнуть гуляти, зустрічатися, спілкуватися, відвідувати кафе й магазини, заводити нові знайомства, жити справжнім людським життям. А знову увімкнути інтернет можна пізньої осені. Інтернет у Росії має підлаштовуватися під сезонні цикли ведмедів і метеликів", - деталізував ідею Дугін.

Блокування інтернету в Росії

Масові та регулярні відключення інтернету в РФ стали систематичною практикою, яку російська влада перетворила на глобальний інструмент цензури та контролю.

У Кремлі пояснюють це "заходами безпеки", тоді як реальна мета – запобігання використанню дронів, блокування незалежних джерел інформації.

Загалом, перші масові відключення були зафіксовані під час параду до Дня Перемоги 9 травня 2025 року, коли у всіх операторів зв'язку на кілька годин зникла мобільна мережа. Цього року повторився аналогічний сценарій.

