Росіяни жаліються, що у них ніяк не виходить створити новий учбовий винищувач, - аналітики

Росіяни вже понад два роки працюють над розробкою літака МіГ-УТС. Попри те, що цю розробку аж ніяк не можна назвати новою.

Як пише Defense Express, генеральний директор російського авіабудівного холдингу ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация) Вадім Бадєха офіційно підтвердив, що зараз триває розробка нового реактивного навчально-тренувального літака МіГ-УТС, для якої використовується "комплексне PLM-рішення для розробки авіаційної техніки на базі T-Flex".

Водночас у російських пропагандистських ЗМІ вкотре поскаржилися на проблеми із "літаючими партами" L-39, які працюють на межі своїх можливостей і мають проблеми з катапультними кріслами через санкції. На заміну цим машинам якраз і створюється новий літак.

Також, як зазначається, у РФ побідкалися, що станом на цей рік літака ще навіть немає "в металі". Наразі залишається невідомим, скільки часу знадобиться на те, щоб провести всі необхідні роботи, зробити перший дослідний зразок, протестувати його і вийти на серійне виробництво МіГ-УТС.

Офіційно роботи над новим навчально-тренувальним літаком стартували наприкінці 2023 року, тобто над МіГ-УТС вже працюють майже два з половиною роки.

"І хоча формально це новий проєкт, але практично він є реінкарнацією іншого літака - МіГ-АТ, який здійснив свій перший політ ще у 1996 році і розроблявся на заміну літакам L-29 та L-39, але програв конкуренцію Як-130, про який тепер у РФ все частіше кажуть, що він не є прямою заміною для L-39. Зрештою, після невдалих спроб продати МіГ-АТ комусь іще, у 2010-х роках цей проєкт остаточно закрили. А зараз у РФ прямо кажуть, що у створенні МіГ-УТС звертають увагу саме на наявні напрацювання по літаку МіГ-АТ", - пояснили аналітики.

Як повідомляв УНІАН, російський проєкт турбогвинтового регіонального літака ТВРС-44 "Ладога" призупинено, а науково-технічний доробок за програмою планують передати Міністерству оборони РФ.

ТВРС-44 "Ладога" – двомоторний турбогвинтовий регіональний літак, розрахований на перевезення до 44 пасажирів. Його розробляють на замовлення Мінпромторгу РФ для заміни застарілого парку радянських машин. Очікувалося, що літак зможе виконувати зліт і посадку як з асфальтових і бетонних аеродромів, так і з ґрунтових та засніжених злітно-посадкових смуг.

За словами російських оглядачів, призупинення розробки ТВРС-44 означає, що заміни літакам Ан-24, Ан-26 і Як-40 не передбачається (принаймні, у найближчий час). Це літаки радянської розробки, які сьогодні буквально розвалюються через свій похилий вік. Тому питання створення заміни для них є критично важливим для Росії.

