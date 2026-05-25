Ціни на преміальний бензин подолали психологічну позначку: скільки коштує пальне на АЗС

В окремих мережах вартість пального зросла на 1 гривню.

Середні ціни на бензин на АЗС 25 березня зросли. Вартість преміального бензину марки А-95 сягнула максимуму з початку війни на Близькому Сході, а середня вартість автогазу та дизельного пального знизилася. Як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95",

Зазначається, що середня вартість преміального 95-го бензину вперше з початку війни на Близькому Сході перевищила 80 гривень за літр. За вихідні вартість пального зросла на 55 копійок – до 80,02 гривні за літр. Звичайний 95-й за вихідні додав 22 копійки, подорожчавши до 75,79 грн/літр. В окремих мережах вартість пального зросла на 1 гривню.

Середня вартість дизельного палива 25 травня знизилися на 31 копійку - до 86,99 гривні за літр, а автогазу на 36 копійок - до 47,03 грн/літр. Окремі мережі "зрізали" з середніх цінників на автогаз одразу 1 гривню.

Ціни на бензин

Найдешевше бензин марки А-95 у перший робочий день тижня продають у мережі Brent Oil. Середній прайс тут - 68,85 грн/л. У порівнянні з 22 травня вартість пального на АЗС мережі зросла на 1 гривню. Також на гривню здорожчав 95-й на АЗС "Укрнафта". Найдорожче 95-м заправляють у мережах ОККО та WOG – 79,90 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 77,40 грн/л;

"Укрнафта" – 74,90 грн/л;

SOCAR – 78,90 грн/л;

KLO – 73,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 72,40 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизельним пальним 25 травня заправляють у мережі АЗС "Фактор" – 81,5 гривні за літр. У порівнянні з 22 травня мережа "скинула" з середнього цінника на пальне 50 копійок. Найдорожче у перший робочий день тижня дизелем торгують у мережі Motto, за середньою ціною 91,48 грн/л. Більшість популярних мереж вартість дизелю не змінювали. Водночас "БРСМ-Нафта" "скинула" 71 копійку.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 85,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 83,23 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогаз у перший робочий день тижня продають у мережі "Кворум" - 44,48 грн/л, а найдорожче - у мережі Motto за 52,98 грн/л. Більшість популярних мереж цінники на автогаз не змінили. Разом з тим, середня вартість пального у мережах UPG та "Укрнафта" знизилася на 1 гривню, а на АЗС "БРСМ-Нафта" - у середньому на 31 копійку.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 45,90 грн/л;

"Укрнафта" – 45,90 грн/л;

SOCAR – 48,47 грн/л;

KLO – 47,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 45,28 грн/л;

ОKKO – 48,90 грн/л;

WOG - 48,90 грн/л.

Ціни на нафту та вартість пального на АЗС - останні новини

25 травня ціни на нафту обвалилися до двотижневого мінімуму на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує, що вартість бензину та дизелю на АЗС України може знизитися на 5-6 гривень в разі подальшого падіння цін на "чорне золото".

