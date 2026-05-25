Найкращий бюджетний смартфон у 2026 році: яку модель до $300 радять експерти

Galaxy A25 належить бюджетної лінійки компанії, але при цьому отримав характеристики, які зазвичай очікують від дорожчих пристроїв.

Портал Consumer Reports, що спеціалізується на оглядах та порівняльних тестах товарів і послуг, оновив свій рейтинг смартфонів на базі Android та iOS, які він рекомендує до покупки у 2026 році. У категорії бюджетних телефонів переможцем став Samsung Galaxy A25, пише BGR.

За даними Consumer Reports, при оцінці смартфонів враховувалися ключові параметри: продуктивність, автономність і якість камер. Саме за сукупністю цих факторів Galaxy A25 отримав високі оцінки і був відзначений як найкращий недорогий смартфон до 300 доларів.

Смартфон оснащений 6,5-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, який отримав сертифікат безпеки для очей від компанії SGS. Крім того, у телефоні є вбудована функція Eye Comfort Shield, яка самостійно коригує кольори та знижує навантаження на зір, роблячи використання пристрою безпечним як вдень, так і вночі.

Всередині – варіанти з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, а також набір камер: фронтальна на 13 Мп і потрійний модуль на задній панелі для стандартної, ширококутної та макрозйомки. Пристрій підтримує зйомку відео з високою частотою кадрів, забезпечуючи більш плавну картинку.

Окремо відзначається автономність – смартфон здатний пропрацювати до двох днів без підзарядки. Серед інших особливостей: USB-C, підтримка двох SIM-карт і захист від води.

Користувачі теж високо оцінюють Galaxy A25. На великих майданчиках його рейтинг становить близько 4,4 з 5, а найчастіше хвалять екран, автономність і доступну ціну.

Серед недоліків іноді згадуються перегрів при серйозних навантаженнях і відсутність датчика наближення. Замість нього використовується програмна емуляція, через що екран може не завжди коректно гаснути під час дзвінків.

Загалом Galaxy A25 розглядається як один із найбільш вдалих недорогих смартфонів на Android, який пропонує необхідний набір характеристик без переплати за флагманські функції.

