В ніч на четвер, 23 жовтня, російські окупанти вдарили дроном по території залізничної станції в Сумах. Атака сталася близько 3:00, зазначив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, внаслідок влучання ворожого дрона по станції є двоє постраждалих – працівники залізниці.

"35-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. 28-річному чоловіку була надана допомога на місці. Наслідки атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Натомість "Укрзалізниця" атаку поки не коментувала. Подробиць щодо ймовірного пошкодження заліничного полотка чи затримки поїздів наразі нема.

Атака на обʼєкти "Укрзалізниці"

Як повідомляв УНІАН, вчора внаслідок масової атаки російських окупантів на Україну було пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці". Зокрема, були знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсували із затримками та зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси змінив маршрут у межах Київської області. Крім того, зміненим маршрутом прослідував поїзд №793/794 Черкаси — Київ.

