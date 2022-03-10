Авіабомба із запальною дією використовувалася для бомбардування Чернігова.

Російська авіація бомбардує Чернігів запальними авіабомбами, що прямо заборонено міжнародним правом.

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram.

Це стало відомо після того, як ДСНС почала займатися розмінуванням боєприпасів, що не розірвалися, у Чернігові. На відео, де рятувальники витягують детонатор з боєприпасу, що не розірвався, можна впізнати осколково-фугасно-запальну авіабомбу ОФЗАБ-500.

"На одній з фотографій ДСНС видно уламки ОФЗАБ-500, що практично не залишає сумнівів, що ця авіабомба із запальною дією використовувалася для бомбардування Чернігова", - йдеться в повідомленні.

У СІТ наголосили, що стаття 2.2 протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняє використання запальних боєприпасів, що доставляються по повітрю, по військових об'єктах в районах зосередження цивільного населення.

Розслідувачі додають, що на допитах пілот збитого над Черніговом Су-34 майор Красноярцев говорив, що завдає ударів по координатах, тобто ні він, ні його командування не враховують наявності цивільних об'єктів.

Раніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники виймають детонатор з авіаційної бомби в Чернігові.

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