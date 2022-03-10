У ДСНС також показали фото наслідків бомбардування.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники виймають детонатор з авіаційної бомби.

Відео опубліковано на сторінках ДСНС у соцмережах.

"Упродовж 9 березня розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС здійснювались роботи з виконання 22 заявок щодо розмінування, які надійшли від мешканців міста Чернігова", - йдеться в дописі.

У ДСНС також показали фото наслідків бомбардування.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

Внаслідок удару поранені 17 осіб.

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