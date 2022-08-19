Місію може очолити бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус.

ООН має намір відправити свою місію в Оленівську колонію, щоб зібрати дані загибелі понад півсотні українських військовополонених.

Про це під час приїзду до Львова повідомив генсек організації Антоніу Гутерріш, цитує Reuters.

Місію може очолити бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус.

За словами генсека, дос Сантос Крус - уважний офіцер з більш ніж 40 роками вислуги, який працював у сферах національної, міжнародної та громадської безпеки, а також керував однією з миротворчих місій.

Гутерріш додав, що учасники місії повинні мати безпечний і гарантований доступ до місць, де утримуються полонені, і що такий же доступ повинен отримати Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Умови місії і склад команди були передані Росії і Україні, які повинні дати на це свою згоду.

"Тепер ми продовжимо роботу над отриманням необхідних гарантій, щоб гарантувати безпечний доступ до колонії та будь-яких інших відповідних місць. Простіше кажучи, місія зі встановлення фактів повинна бути вільна в пошуку фактів", - сказав він.

Страта українських військовополонених в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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