'Шахед' на онлайн-керуванні атакував об’єкт української ППО, - Флеш

Радник міністра просить маскувати позиції та спостерігайте за прольотами ворожих розвідувальних БПЛА.

Росіяни за допомогою "Шахеда" на онлайн-керуванні атакували об’єкт української протиповітряної оборони. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Шахед" з онлайн-керуванням знову атакував об’єкт ППО. На жаль, я не можу розповісти вам усі подробиці. Я прошу всіх, хто задіяний у ППО, не чекати на накази командування, а також аналізувати ситуацію та думати", - наголосив фахівець.

Він не розкрив, який саме об’єкт атаковано, та які наслідки. Водночас, за його словами, алгоритм противника полягає у тому, що спочатку пролітаючий "Шахед" або "Гербера" проводять розвідку. Зокрема, розвідують, чи стоїть об’єкт ППО на місці, як часто змінює позиції.

Потім противником застосовується тактика подвійного удару: одна ціль відволікає вогонь на себе, інша в цей момент атакує об'єкт.

"Будь ласка, маскуйтеся, змінюйте позиції, спостерігайте за прольотами розвідника-БПЛА. Коли екіпаж працює по цілі, хтось обов'язково поруч повинен дивитися на віраж на наявність інших цілей поруч. Не стріляйте просто так, не видавайте позиції", - радить Флеш.

Як писав УНІАН, у травні російський керований "Шахед" уразив мобільну вогневу групу Сил оборони України. Бескрестнов тоді заявив, що мобільна вогнева група працювала по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж. І це, за словами Флеша, це був не перший випадок.

Він закликав залучити відповідні заходи для того, щоб уберегти екіпажі мобільних груп, що працюють у різних військових підрозділах. Він зазначив, що машини - лише залізо, основна цінність - люди.

