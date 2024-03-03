РФ намагається досягти якомога більших результатів напередодні своїх "виборів", поділився керівник прес-служби ОСУВ "Хортиця".

Повномасштабна війна в Україні проти Росії триває, і супротивник перекидає сили на частину військ з Куп'янського напрямку в район населених пунктів Терни та Ямполівка.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш. "Ворог хоче захопити цей плацдарм з подальшим просуванням на Лиман. Якщо дивитися комплексно, то ворог намагається сунути через Часів Яр до Костянтинівки із виходом на Краматорсько-Слов'янську конгломерацію. І з північного флангу через Терни, Ямполівку та Лиман в напрямку Слов'янська", - розповів він.

Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, що таким чином РФ хоче оточити Слов'янськ та Краматорськ для подальшого захоплення цих міст. "Ця тактика не нова, ворог її вже намагався її використовувати й раніше - брати населені пункти в лещатки, але наразі ворог наштовхується на шалений опір наших захисників. Тим більше зараз погода досить несприятлива для наступальних дій, адже техніка застрягає в багнюці, то ж у нас є час на підготовку", - сказав Євлаш.

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Спікер додав, що окупанти зараз застосовують усі сили та засоби, щоб продемонструвати максимальні результати до "виборів" у РФ. Євлаш також зазначив, що на тлі масового знищення російської авіації, ворог почав менше використовувати літаки на фронті.

"Ворог відчув цей потужний, болючий удар по своїй авіації. Однак, на жаль, у ворога є багато ще літаків, які вони можуть використовувати. Я вважаю, що зараз вони обдумують, як можна змінити тактику, оскільки 10 Су за 10 днів - це надзвичайно відчутні втрати. Оскільки літаки - це високотехнологічний витвір військового озброєння. Навіть за умови домінації ворога в повітрі та в кількості цих летючих засобів він не може собі дозволити щодня втрачати по одному чи навіть кілька літаків", - пояснив Євлаш.

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Раніше стало відомо, що окупаційні війська РФ вирішили відмовитися від штурмів в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, оскільки отримали там значний опір від Сил оборони України.

Складною залишається і ситуація на півдні - в ЗСУ повідомляли, що там РФ не полишає спроб ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області.

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