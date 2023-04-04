Україна продовжує укріплювати кордон з Білоруссю, зазначили у ДПСУ.

На території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону. "На території Білорусі продовжують знаходитися російські військові. За нашими даними, це трохи більше як 4 тисяч військовослужбовців. Це трохи менше, ніж було раніше, адже фактично російська армія зараз використовує територію Білорусі для навчання своїх підрозділів, відбувається постійна ротація...", - сказав він.

Спікер додав, що поруч з українським кордоном не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу підрозділів армії Білорусі чи Росії. "Переважно вони перебувають на полігонах. На щастя, на території Білорусі на даний момент немає необхідного ударного угруповання, яке готове було б здійснити вторгнення на територію України", - поділився Демченко.

Відео дня

Також речник зазначив, що, попри невелику кількість російських військових у сусідній країні, продовжується укріплення лінії кордону з Білоруссю, а також прикордоння, яке дозволить стримати можливий наступ з цього напрямку.

Ситуація в Білорусі - сьогодні це варто знати

Білоруська влада дозволила РФ вдертися на території України рано вранці 24 лютого 2022 року. З білоруської території також не раз обстрілювали нашу землю.

На початку березня Андрій Демченко говорив, що число військових РФ на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тис. осіб.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України попередили, що загроза сухопутного наступу російських окупантів з боку Білорусі зберігатиметься протягом року. Крім того, за даними Генштабу, наростає загроза завдання росіянами ударів ракетами та дронами по нашій землі з білоруської території.

Вас також можуть зацікавити новини: