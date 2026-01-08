Окупанти продовжують насичувати Крим ППО: Плетенчук розкрив деталі

За словами Плетенчука, в Азовському морі кораблі противника – рідкісні гості, торік вони туди заходили лише двічі.

Російські окупанти продовжують насичувати тимчасово окупований Крим компонентами протиповітряної оборони, не зважаючи на втрати, які зазнають з боку ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, на півострові представлені різноманітні складові російської ППО та, не зважаючи на втрати, які ворог зазнає, насиченість різноманітними системами триває.

"Тому, що, не зважаючи на все, що відбувається навколо, росіяни й надалі будуть максимально насичувати півострів, тому що Крим – це і символічний, і стратегічний плацдарм", – зазначив речник ВМС України.

Водночас він додав, що в Азовському морі кораблі противника – рідкісні гості. Зокрема, торік заходили в цю водойму лише 2 рази, а останній такий захід закінчився некрологом капітана 3-го рангу.

"Перебувати там немає де і в плані базування, і в плані навігації. Це доволі складно, бо це неглибоке море – максимально 15 метрів. Тому рекомендовані шляхи там доволі вузькі. Тобто, не так багато маршрутів, якими можна ходити по Азову. Коли вони туди заходять, то змішують свої кораблі з цивільними – там навігація постійно є, і в такий спосіб прикритися цивільними суднами", - пояснив Плетенчук.

При цьому він додав, що не може стверджувати, що російські кораблі там перебувають на постійній основі, противник розуміє, що вся територія Азовського моря під вогневим контролем Сил оборони України.

Плетенчук наголосив, що ЗСУ не заважають цивільному судноплавству.

Що відбувається у Криму - останні дані

Нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що у тимчасово окупованому Криму на новорічні свята росіяни посилювали заходи безпеки. Зокрема це стосується Кримського мосту. Противник намагається підтримувати щільність ППО на півострові, ховаючи техніку поза населених пунктів.

За словами речника, Кримський міст залишається одним з ключових об’єктів, які загарбники охороняють, на новорічні свята там посилювали поліцейські заходи та періодично там змінюють правила - додають чергові заборони на кшталт пересування гібридних автомобілів й електрокарів.

