Ефект цих невдач, ймовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил.

Британська розвідка повідомила про сильне виснаження танків росіян в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

"Сильне виснаження російських основних бойових танків в Україні, ймовірно, частково пов’язане з тим, що Росія не спромоглася встановити та належним чином застосувати відповідну динамічну броню (ERA). При правильному використанні ERA знижує ефективність вхідних снарядів до того, як вони влучать у танк. Це свідчить про те, що російські сили не виправили культуру поганого використання ERA, яка бере свій початок з Першої чеченської війни в 1994 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілком імовірно багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості підтримувати ERA, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відмови.

"Ці недоліки, ймовірно, сприяють поширеним випадкам катапультування вежі, які добре задокументовані на відео очевидців з України. Під час війни російські командири не змогли забезпечити бойову дисципліну на низькому рівні, наприклад, застосувати ERA. Кумулятивний ефект цих невдач, ймовірно, є суттєвим фактором низької ефективності російських сил", - додали у відомстві.

Раніше розвідка повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати вкрай оборонну позицію, патрулювання зазвичай обмежується акваторією в межах видимості кримського узбережжя.

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