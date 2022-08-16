Десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована.

Нині обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

Надводні кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму.

У відомстві зазначають, що це контрастує з посиленою військово-морською активністю Росії в інших морях, як це характерно для цієї пори року.

Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, але зараз йому важко здійснювати ефективний контроль на морі. Він втратив свій флагман "Москва", значну частину бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний.

"Нині обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована. Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили деінде", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що Росія повинна піти з Криму, якщо хоче зберегти флот. Як наголосили у відомстві, Україна буде атакувати російські кораблі по всьому Чорному морю, коли з'явиться така можливість.

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