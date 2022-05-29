Щонайменше одна людина отримала поранення, в Дергачівській громаді за день зруйновано понад десять приватних будинків.

28 травня російські окупанти обстріляли населені пункти Дергачівської громади в Харківській області. Щонайменше один житель отримав поранення.

Про це повідомив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко на своїй сторінці у Facebook.

"На 94-й день російсько-української війни окупанти завдали потужних ударів керованими ракетами (вірогідно, типу "Іскандер") по Дергачах, а також обстрілювали населені пункти нашої громади з артилерії, РСЗВ, іншої наземної та повітряної техніки", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранення отримав житель селища Слатине. В Дергачах пошкоджено два об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом у громаді за добу було зруйновано понад десять приватних будинків.

Окрім того, за словами Задоренка, ворожі сили повністю тримають під контролем Козачолопанський і Проходівський старостати, більшу частину Токарівського округу. Селище Нове Русько-Лозівського старостату перебуває у "сірій зоні", у Цупівці продовжуються тяжкі бої за звільнення села.

Обстріли в Харківській області

Як повідомляв УНІАН, за добу 27 травня внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Ворожих обстрілів зазнав Київський район Харкова, було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору.

Окупанти також били по Харківському району, зокрема, в смт Слатине одна людина постраждала, а 65-річна жінка загинула. Окрім того, в місті Балаклія одна людина отримала поранення.

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