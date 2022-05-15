Росія ослабла та не може дозволити собі відкрити другий фронт, щоб перешкодити вступу до НАТО нових держав, зокрема Швеції та Фінляндії.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Романенко зауважив, що Росія не відкриватиме другий фронт та не вдарятиме по Фінляндії та Швеції.
"Ні, сил у них немає. Крім того, Велика Британія є гарантом безпеки, допомагатимуть й інші країни НАТО. Росія зараз ослаблена. Все, що вони можуть зробити – і цим лякають – так це націлити свої стратегічні сили на ці держави. Якщо така небезпека буде, то у Фінляндію та Швецію у прискореному режимі можуть увійти війська НАТО. Путіна треба вчити. Він сприймає тільки силу, силою його і треба нагинати та показувати, де його місце у цьому світі. Їм треба встояти, рішуче підтримувати устремління народів цих держав, і спільна перемога буде за нами", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Романенко констатував "дуже погані справи з резервами" в РФ. На початку вторгнення співвідношення живих сил України та РФ було одне до трьох. Наразі цей баланс становить один до двох. Однак у росіян почалися кадрові проблеми.