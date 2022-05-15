Навряд чи Росія нападатиме на інші держави, зокрема на Фінляндію та Швецію. Російський диктатор розуміє їхню перевагу.

Росія ослабла та не може дозволити собі відкрити другий фронт, щоб перешкодити вступу до НАТО нових держав, зокрема Швеції та Фінляндії.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Романенко зауважив, що Росія не відкриватиме другий фронт та не вдарятиме по Фінляндії та Швеції.

"Ні, сил у них немає. Крім того, Велика Британія є гарантом безпеки, допомагатимуть й інші країни НАТО. Росія зараз ослаблена. Все, що вони можуть зробити – і цим лякають – так це націлити свої стратегічні сили на ці держави. Якщо така небезпека буде, то у Фінляндію та Швецію у прискореному режимі можуть увійти війська НАТО. Путіна треба вчити. Він сприймає тільки силу, силою його і треба нагинати та показувати, де його місце у цьому світі. Їм треба встояти, рішуче підтримувати устремління народів цих держав, і спільна перемога буде за нами", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Романенко констатував "дуже погані справи з резервами" в РФ. На початку вторгнення співвідношення живих сил України та РФ було одне до трьох. Наразі цей баланс становить один до двох. Однак у росіян почалися кадрові проблеми.

Вас також можуть зацікавити новини: