Росія, схоже, забрала кілька зенітних комплексів С-300 з-під Санкт-Петербурга.

Росія закриває утворені в результаті військових поразок "дірки" у своїх силах на полі бою в Україні за рахунок угруповання у Північній Європі.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

За словами трьох високопоставлених представників Міністерства оборони Європи в цьому регіоні, вже перекинуто 80% угруповання з 30 тисяч російських військовослужбовців.

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"Скорочення, яке ми спостерігаємо в цьому регіоні за останні сім місяців, дуже значне", - сказав високопоставлений представник Міністерства оборони однієї з північних країн.

Чиновник підкреслив, що повітряна міць Росії в регіоні не змінилася і що Північний флот Росії на Кольському півострові залишився відносно недоторканим.

Але Росія перекидає високотехнологічну військову техніку, в тому числі зенітні системи і ракети, разом зі своїми військами.

Повідомляється, що Росія, схоже, прибрала кілька зенітних комплексів С-300 з-під Санкт-Петербурга. Один район базування ракет в регіоні, де дислокується 500-й зенітно-ракетний полк Росії, виявився повністю покинутим.

"Причини двоякі і досить прості. Ці сили використовувалися для створення достатньої бойової потужності на початку вторгнення в лютому. Оскільки російські війська зазнавали великих втрат на театрі військових дій, їх доводилося замінювати (і) відновлювати під час бою", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

Нинішні і колишні представники Міністерства оборони США і Європи в бесіді з Foreign Policy підкреслили, що Росія залишається довгостроковою загрозою для регіону, особливо для країн Балтії, і що вони очікують, що Москва відновить свою військову міць в російському Західному військовому окрузі в в довгостроковій перспективі незалежно від того, як піде війна в Україні.

"Вони кинули в Україну майже все, що у них було. Але це дуже вузький спосіб аналізу загроз. Безпосередня пряма військова загроза (Балтійському регіону) наразі явно невелика, тому що у наших кордонів немає професійних військ. Але це не означає, що Росія не є небезпечною", - сказав генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. За оцінками західних експертів, захисники мають намір оточити російські війська в Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

Протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

У ході контрнаступу у перші ж тижні наступальної операції на північному сході Збройним силам України вдалося деокупувати майже всі захоплені противником райони Харківської області.

Разом з тим ворог продовжує зосереджувати зусилля над захопленням Донецької області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Російське командування активно поповнює розбиті підрозділи нещодавно мобілізованими, які, за даними Генштабу, не пройшли належної підготовки.

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