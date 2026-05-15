Росія завдала по Одещині ракетно-дронового удару: серед постраждалих – дитина

Зруйновані оселі, під ударом також опинилася критична інфраструктура.

У ніч на 15 травня окупаційна російська армія завдала по Одещині комбінованого ракетно-дронового удару, внаслідок чого постраждало дві людини, у тому числі 12-річний хлопчик.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок атаки виникло кілька осередків займання. У житловому секторі пошкоджено чотири будинки та нежитлову будівлю: частину осель зруйновано, вибито вікна та понівечено конструкції, також пошкоджено 3 легкових автомобілі. Поранення отримали двоє людей.

Під ударом також опинилася критична інфраструктура – виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували, додали у ДСНС.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучалися понад 80 рятувальників та 23 одиниці техніки ДСНС Одещини, від місцевої пожежної команди - 3 людини та одиниця техніки, а також - 10 осіб та 2 одиниці техніки від Асоціації добровільних пожежних України.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила УНІАН, що ворог завдав по регіону ракетно-дронового удару. Постраждали чоловік, 1960 року народження, та хлопчик 12 років.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – воєнні злочини.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, ціллю ворога стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства.

Крім того, вчора ввечері окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини - внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. В результаті атаки було знеструмлено 32 населених пункти, понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла.

Удар по Києву 14 травня - подробиці

Як писав УНІАН, в ніч на 14 травня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. У столиці постраждало близько півсотні цивільних, у тому числі – діти. Три десятки людей вдалося врятувати. Станом на ранок 15 травня, відомо, що у Дарницькому районі загинуло 24 людини, серед них 3 дитини. Рятувальники надали психологічну допомогу майже 400 місцевим жителям.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби.

