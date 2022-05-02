Президент наголосив, що для того, щоб робити такі речі, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Росія щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Завершується 68-й день нашої оборони, 68-й день самознищення Росії. Якщо колись у цієї держави й було те, що ми називаємо репутацією, то зараз Росія щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність", - зазначив президент.

Він нагадав, що вчора, 1 травня, міністр закордонних справ РФ "відкрито і не соромлячись" сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв і що нібито Адольф Гітлер мав єврейську кров.

"Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів", - сказав Зеленський.

Він додав, що через ці слова очільника російського МЗС сьогодні, 2 травня, в Ізраїлі виник скандал.

"Але ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви, значить там погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ... Такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що керівництво Росії забуло усі уроки Другої світової війни. А може ніколи і не вчило тих уроків. Тому питання: чи залишиться посол Ізраїлю у Москві, знаючи таку їх нову позицію, чи залишаться відносини з Росією як зазвичай. Бо це все не випадково", - вважає глава держави.

На його думку, невипадкові слова міністра закордонних справ РФ - великого знавця гітлеризму, невипадково російські окупанти на українській землі створюють так звані фільтраційні табори, через які проводять тисячі українців, де вбивають, катують, гвалтують їх.

"Не випадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу. Не випадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишається тільки спалені руїни від цілих міст та сіл. Щоб робити це, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму. Але якщо такі люди – в російському керівництві, це не означає, що вони можуть судити по собі про інших у Європі чи у світі", - наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо росіяни посилають своїх громадян вмирати "десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих із вулиць, з доріг, з полів, то це не означає, що всі інші схожі на них".

"Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців і українського, то це не означає, що всі інші відмовилися від нормальної людської моралі", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський запевнив, що світ не проти людей в Росії.

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