Наразі повітряну тривогу у Чернігові скасовано, але обстріл може повторитись будь-якої хвилини, тому містянам варто бути напоготові.

Російські війська скидають на житлові квартали Чернігова бомби для фортифікаційних споруд та військово-промислових об'єктів.

Про це у Telegram повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Російська Федерація скоює злочини проти людяності – бомбить житлові квартали Чернігова. Нездатна здолати спротив українських військ, російська загарбницька армія протягом останніх днів здійснює терористичні акти проти жителів України. Вже 3 дні поспіль вона завдає авіаударів по житловим кварталам міста та соціальним об’єктам", - розповів він.

За словами Чауса, зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

"Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів. Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігові бійці ППО", - повідомив очільник ОВА.

Він також зазначив, що наразі повітряну тривогу у Чернігові скасовано, але обстріл може повторитись будь якої хвилини, тому містянам варто бути напоготові.