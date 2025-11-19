Аварійно-рятувальні роботи на місці влучань тривають.

У Тернополі внаслідок обстрілу міста російськими окупантами вже 25 загиблих, в тому числі троє дітей.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ще 73 людини, з яких 15 дітей, постраждали.

Зазначається, що поруч з пошкодженим будинком працюють 14 психологів Служби з різних регіонів України, які вже надали допомогу 150 людям.

Водночас на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. До них залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Також зазначається, що територію обстежили сапери.

За інформацією мера Тернополя Сергія Надала, 19-21 листопада оголошено Днями жалоби у місті.

Масована атака РФ на Україну

Сьогодні, 19 листопада, росіяни вдарили по Україні понад 470 ударними дронами та 48 ракетами різного типу. Атаковані були переважно західні області – Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська.

У Тернополі було пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи.

Раніше повідомлялося про 21 загиблу людину, серед яких – двоє дітей.

