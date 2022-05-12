Ворог уже вдруге зазіхає на "серце козацтва".

У четвер, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю: вона влучила в заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу.

Про це в офіційному Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації повідомив речник ЗОВА, полковник Іван Арєф'єв.

"Після обстеження території ураження жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає. Ворог вже вдруге зазіхає на святая святих - серце козацтва та колиску державності - вічну Хортицю", - зазначається в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, що сьогодні російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Повідомлялося, що, за попередніми даними, горить приватна будівля.

Нагадаємо, попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

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