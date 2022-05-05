В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України головне завдання ЗСУ на сьогодні - знищити окупаційні війська до того, як ворог перекине в Україну свої резерви.
Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами Збройних сил Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак, повідомляє "Укрінформ".
"Україна має впоратися з російською армією до того, як нові мобілізовані сили потраплять на фронт. Для цього є чотири-п'ять тижнів, думаю, до кінця червня", - заявив Скшипчак.
Він також зазначив, що вирішальний вплив на результат цієї війни матиме безпосередньо президент України Володимир Зеленський.
"Зараз вже не Путін має вирішувати долю війни, а президент Зеленський. Президент України зараз перемагає, тому він має визначити, коли буде її завершення. Я маю на увазі, що в України є шанс звільнити всі окуповані території Донбасу, а питання Криму має вирішуватися на міжнародній арені пізніше – можливо, вже з іншим президентом Росії", – заявив генерал.
Війна в Україні:
24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
5 травня в Генштабі ЗСУ заявили про втрату ворогом контролю над кількома населеними пунктами на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.
Водночас окупанти не припиняють ведення наступальних дій з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з Кримом.
ВСУ почали контрнаступ на двох напрямках.
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