Журналісти проаналізували останні опубліковані ролики й виявили, що вони дублюються.

Міноборони РФ публікує старі ролики, видаючи їх за "успішні удари" по ЗСУ на Курському напрямку.

Як пише The Insider, останнім часом російське оборонне відомство кілька разів публікувало старі атаки з Луганської та Донецької областей, переконуючи росіян у тому, що це нові удари по скупченнях українських сил в Курській області.

Ці ролики мають свідчити про "успіхи" російської армії на Курскому напрямку, де ЗСУ прорвали кордон та стрімко просунулися на кілька десятків кілометрів вглиб території РФ. 10 серпня в державне "РИА-Новости" з посиланням на Міноборони опубліковало відео того, як "російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області". Насправді відео було знято у Кремінній та у Часовому Яру.

Відео дня

9 серпня Міноборони опублікувало ролик, який ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ у Сумській області екіпажем Су-34 по скупченню живої сили та військовій техніці ЗСУ у пункті тимчасової дислокації.

"Удару за розвіданими цілями було завдано авіаційною бомбою ФАБ-3000 з універсальним модулем планування та корекції. Отримавши підтвердження від розвідки про знищення цілей, екіпаж благополучно повернувся на аеродром вильоту", - йдеться в описі ролика.

Однак цей ролик було знято досить давно – пропагандистський ТАСС публікував його ще 14 липня.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, після початку операції ЗСУ у Курській області РФ на Харківському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася. Окупанти стали менше застосовувати артилерію. Втім, за словами українських військових, ситуація на Харківському напрямку залишається складною.

Також ми розповідали, що Білорусь почала нагнітати ситуацію на кордоні, вочевидь, на прохання Росії намагаючись відтягнути українські війська на тлі курської операції. Однак за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники поки що не помітили прибуття білоруських військ до кордону.

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