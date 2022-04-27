Крім того, знищено 185 ворожих літаків і 155 гелікоптерів.

Росія втрачає все більше військових, яких країна-агресор відправила в Україну. З початку повномасштабного вторгнення, втрати російських загарбницьких військ вже зросли до 22,4 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 22 тис. 400 осіб ліквідовано (на 300 більше порівняно з попередньою добою),

танків ‒ 939 (+21) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34),

артилерійських систем – 421 (+5),

РСЗВ - 149, засоби ППО - 71 (+2),

літаків – 185 (+1),

гелікоптерів – 155 (+1),

автомобільної техніки - 1666 (+23),

кораблі/катери - 8,

цистерн з ПММ - 76.

Також українські військові знищили ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),

спеціальної техніки - 31,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках", - зазначили в Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Херсоні спрогнозували долю "референдуму" від окупантів.

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