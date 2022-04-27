Росія втрачає все більше військових, яких країна-агресор відправила в Україну. З початку повномасштабного вторгнення, втрати російських загарбницьких військ вже зросли до 22,4 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22 тис. 400 осіб ліквідовано (на 300 більше порівняно з попередньою добою),
- танків ‒ 939 (+21) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 2342 (+34),
- артилерійських систем – 421 (+5),
- РСЗВ - 149, засоби ППО - 71 (+2),
- літаків – 185 (+1),
- гелікоптерів – 155 (+1),
- автомобільної техніки - 1666 (+23),
- кораблі/катери - 8,
- цистерн з ПММ - 76.
- Також українські військові знищили ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня - 207 (+2),
- спеціальної техніки - 31,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках", - зазначили в Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Херсоні спрогнозували долю "референдуму" від окупантів.
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