Росія хоче використати Керченський міст, щоб перекинути озброєння з Росії в Крим.

Російські окупанти вирішили тимчасово перекрити Керченський міст для проїзду цивільних. Це робиться для досягнення одразу декількох цілей.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, в першу чергу Росія хоче зупинити масовий виїзд людей з окупованого Криму, які кинулися тікати після вибухів на півострові. Це допоможе створити картину для ЗМІ, що нібито ніхто із захопленого півострова не їде, оскільки небезпеки немає.

На думку Хланя, головна мета перекриття мосту - це перекидання техніки і озброєння з Росії в Крим.

Крім цього, росіяни хочуть відновити зруйновані ними ж мости в Херсонській області. Також вони намагаються відремонтувати міст на дамбі в Новій Каховці, який після удару ЗСУ не підходить для руху військової техніки. Окупанти наполегливо налагоджують ці мости з лівого на правий берег Дніпра.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Кримському мосту утворилися черги бажаючих покинути півострів після вибухів у Джанкої.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося в російській військовій частині в Азовському. Депутат Ради Олексій Гончаренко, у свою чергу, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

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